НАЗЛО ВАНДАЛАМ

В Железногорске работники КБУ восстановили арт-объект "Памятник пропуску"

Это подарок ко Дню рождения Железногорска, который мы отмечаем 29 июля.

Работники муниципального предприятия "Комбинат благоустройства" восстановили разрисованный вандалами арт-объект. Напомним, акт вандализма произошел ночью 25 мая. Хулиганы разрисовали черной краской памятник Пропуску. ИспJрченную фотографию пришлось снять.

Директор КБУ Николай Песечкин сразу не готов был сказать, что будет сделано с достопримечательностью Железногорска. Материальный ущерб небольшой, тут главное – моральная сторона.

Кстати, когда в Железногорске появялся арт-объект, информация об этом облетела многие СМИ, в том числе и федеральные. Кому и зачем понадобилось ночью добираться до дамбы, чтобы испортить облик ЗАТО, неизвестно.

Памятник Пропуску был установлен 19 июля прошлого года. Арт-объект был выполнен из баннерной ткани (это такая специальная клеенка для печати рекламы) размером 3х4. По словам директора КБУ Николая Пасечкина, арт-объект в виде пропуска через городскую зону решили поставить, потому что он - часть жизни железногорцев.

И вот со вчерашнего дня памятник пропуску обновился. Теперь на альпийской горке красуется герб Железногорска.

А на кольце УПП вместо многострадальной коровы посадили пальмы. Всё для вас, уважаемые железногорцы!

Фото Анастасии Совцовой