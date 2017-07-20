НАЗЛО ВАНДАЛАМ

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20.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 60 | Автор: Татьяна Фирсова

В Железногорске работники КБУ восстановили арт-объект "Памятник пропуску"

Это подарок ко Дню рождения Железногорска, который мы отмечаем 29 июля. 

Работники муниципального предприятия "Комбинат благоустройства" восстановили разрисованный вандалами арт-объект. Напомним, акт вандализма произошел ночью 25 мая. Хулиганы разрисовали черной краской памятник Пропуску. ИспJрченную фотографию пришлось снять.

Директор КБУ Николай Песечкин сразу не готов был сказать, что будет сделано с достопримечательностью Железногорска. Материальный ущерб небольшой, тут главное – моральная сторона.
Кстати, когда в Железногорске появялся арт-объект, информация об этом облетела многие СМИ, в том числе и федеральные. Кому и зачем понадобилось ночью добираться до дамбы, чтобы испортить облик ЗАТО, неизвестно.

Памятник Пропуску был установлен 19 июля прошлого года. Арт-объект был выполнен из баннерной ткани (это такая специальная клеенка для печати рекламы) размером 3х4. По словам директора КБУ Николая Пасечкина, арт-объект в виде пропуска через городскую зону решили поставить, потому что он - часть жизни железногорцев.   

И вот со вчерашнего дня памятник пропуску обновился. Теперь на альпийской горке красуется герб Железногорска.

А на кольце УПП вместо многострадальной коровы посадили пальмы. Всё для вас, уважаемые железногорцы!

Фото Анастасии Совцовой



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 23:07 | Статус: Пользователь offline | Автор: Грэг , Группа: Посетители

А я писал еще 22 июля 2016г.: "...Чуток погодя местная "детвора" очухается от такого памятника и быстренько темной ночкой пририсуют графити, или банальные усы, бороду, рога и фингал... Памятник-то без освещения, да в очень укромных кустиках расположили...".Статья "Прикольно получилось", Анна Тищук автор.
Так и вышло. Потом, после порчи памятника пропуску, задавались вопросом: а что изобразить дальше? Чье теперь фото разместить?
Я предлагал разместить фото Медведева. И вот...
С В Е Р Ш И Л О С Ь !!!
:-)

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