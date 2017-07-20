НАЗЛО ВАНДАЛАМ
В Железногорске работники КБУ восстановили арт-объект "Памятник пропуску"
Это подарок ко Дню рождения Железногорска, который мы отмечаем 29 июля.
Работники муниципального предприятия "Комбинат благоустройства" восстановили разрисованный вандалами арт-объект. Напомним, акт вандализма произошел ночью 25 мая. Хулиганы разрисовали черной краской памятник Пропуску. ИспJрченную фотографию пришлось снять.
Директор КБУ Николай Песечкин сразу не готов был сказать, что будет сделано с достопримечательностью Железногорска. Материальный ущерб небольшой, тут главное – моральная сторона.
Кстати, когда в Железногорске появялся арт-объект, информация об этом облетела многие СМИ, в том числе и федеральные. Кому и зачем понадобилось ночью добираться до дамбы, чтобы испортить облик ЗАТО, неизвестно.
Памятник Пропуску был установлен 19 июля прошлого года. Арт-объект был выполнен из баннерной ткани (это такая специальная клеенка для печати рекламы) размером 3х4. По словам директора КБУ Николая Пасечкина, арт-объект в виде пропуска через городскую зону решили поставить, потому что он - часть жизни железногорцев.
И вот со вчерашнего дня памятник пропуску обновился. Теперь на альпийской горке красуется герб Железногорска.
А на кольце УПП вместо многострадальной коровы посадили пальмы. Всё для вас, уважаемые железногорцы!
Фото Анастасии Совцовой
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