НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 19 ИЮЛЯ
20.07.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 58 | Автор: Сергей Скляров
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Новым продажам российских танков способствует операция в Сирии
«Иракцы, которые еще пять лет назад говорили, что никогда не возьмут русские танки, взяли именно их — это совершенно потрясающий момент».
Телохранитель российского миллиардера расстрелял коллег
Хорошевский суд Москвы приговорил телохранителя олигарха Тимербулата Каримова Алексея Капранова, расстрелявшего коллег, к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
Украинские военные подорвались на соревнованиях
На полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области во время соревнований среди танковых экипажей пострадали восемь военнослужащих.