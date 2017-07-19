ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ

В Железногорске продолжается проект «Прогулки с онкологом»

В четверг, 20 июля, в парке культуры и отдыха им. Кирова пройдет очередная встреча в рамках проекта «Прогулки с онкологом».

В гостях у железногорцев врач-онколог Красноярского краевого онкодиспансера Эдуард Семёнов

Тема: «Профилактика онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта»

Напоминаем, что встречи в рамках проекта «Прогулки с онкологом» проходят в парке каждый четверг в июле. Сбор у фонтана. В случае дождя - в здании танцзала. Начало в 18.30.

Приходите! Слушайте! Спрашивайте! И не болейте!