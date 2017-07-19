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ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ

ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ
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ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ

19.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 29 | Автор: Татьяна Фирсова

В Железногорске продолжается проект «Прогулки с онкологом»

В четверг, 20 июля, в парке культуры и отдыха им. Кирова пройдет очередная встреча в рамках проекта «Прогулки с онкологом».

В гостях у железногорцев врач-онколог Красноярского краевого онкодиспансера Эдуард Семёнов 

Тема: «Профилактика онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта»

Напоминаем, что встречи в рамках проекта «Прогулки с онкологом» проходят в парке каждый четверг в июле. Сбор у фонтана. В случае дождя - в здании танцзала. Начало в 18.30.

Приходите! Слушайте! Спрашивайте! И не болейте!



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