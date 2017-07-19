БАБУСЯ, ПОЗОЛОТИ РУЧКУ!

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19.07.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 55 | Автор: Галина Процкая

Полиция Железногорска по горячим следам установила виновного в совершении квартирной кражи

17 июля в дежурную часть поступило заявление о краже золотых украшений из квартиры дома 82 по ул.60 лет ВЛКСМ. Потерпевшая – пенсионерка 1937 года рождения - оценила ущерб в 55 тысяч рублей.

В ходе расследования было установлено, что преступник проник в квартиру, разбив оконное стекло. Изъяты вещественные доказательства пребывания в квартире постороннего лица. Исследование в криминалистической лаборатории позволило установить личность предполагаемого злоумышленника.

Им оказался 28-летний безработный житель этого же дома, который решился на преступление из-за отсутствия денег на празднование своего дня рождения. Часть похищенного «именинник» успел сдать в ломбард, выручив 8 тысяч рублей. Все уворованное было изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража» с наказанием в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск  

фото с сайта https:chel.kp.ru



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