НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ИЮЛЯ

В России в первые пять месяцев 2017 года зафиксировано значительное превышение смертности над рождаемостью. Об этом сообщается в материалах на сайте Росстата.В этом году приставы могут списать россиянам почти триллион рублей долгов перед банками. Об этом сообщают Известия со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).В Липецкой области найден мертвым пропавший в соседней Липецкой области трехлетний ребенок, которого искали на протяжении шести дней. Об этом сообщается на сайте липецкого следственного управления СКР.МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия и Ирак заключили контракт на поставку российских танков Т-90, зарекомендовавших себя в Сирии, заявил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин…Американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин коротко поговорили во время официального ужина в Гамбурге. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.