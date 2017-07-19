НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ИЮЛЯ
19.07.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 65 | Автор: Сергей Скляров
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Россиянам спишут триллион рублей долгов перед банками
В этом году приставы могут списать россиянам почти триллион рублей долгов перед банками. Об этом сообщают Известия со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Пропавший 3-летний мальчик прошел 7 километров перед гибелью
В Липецкой области найден мертвым пропавший в соседней Липецкой области трехлетний ребенок, которого искали на протяжении шести дней. Об этом сообщается на сайте липецкого следственного управления СКР.
РФ поставит Ираку танки Т-90
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия и Ирак заключили контракт на поставку российских танков Т-90, зарекомендовавших себя в Сирии, заявил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин…
В Белом доме объяснили «тайную» встречу Путина и Трампа
Американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин коротко поговорили во время официального ужина в Гамбурге. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.