ОТПРАВЛЕНЫ ПОД АРЕСТ

В Железногорске квартирные мошенники обманули 17 человек на 19 млн рублей

В суд направлено уголовное дело о «хищениях квартир мошенническим путем», - сообщили сегодня, 19 июля, в управлении МВД по Красноярскому краю.

Двое 30-летних железногорцев обманывали горожан, которые обращались к ним за денежными займами. Мошенники убеждали клиентов оформить договор купли-продажи квартиры якобы в качестве залога. Получив такой договор, заемщики его регистрировали, и получали право собственности на чужие квартиры.

В результате преступных действий от действий мошенников пострадали 17 человек, причиненный им ущерб превысил 19 млн рублей.

В настоящее время организатор преступной деятельности арестован, а его подельник находится под домашним арестом. Имущество злоумышленников арестовано. Железногорцам грозит до 10 лет лишения свободы.