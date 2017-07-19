ОТПРАВЛЕНЫ ПОД АРЕСТ

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19.07.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 88 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске квартирные мошенники обманули 17 человек на 19 млн рублей

В суд направлено уголовное дело о «хищениях квартир мошенническим путем», - сообщили сегодня, 19 июля, в управлении МВД по Красноярскому краю.

Двое 30-летних железногорцев обманывали горожан, которые обращались к ним за денежными займами. Мошенники убеждали клиентов оформить договор купли-продажи квартиры якобы в качестве залога. Получив такой договор, заемщики его регистрировали, и получали право собственности на чужие квартиры.

В результате преступных действий от действий мошенников пострадали 17 человек, причиненный им ущерб превысил 19 млн рублей.

В настоящее время организатор преступной деятельности арестован, а его подельник находится под домашним арестом. Имущество злоумышленников арестовано. Железногорцам грозит до 10 лет лишения свободы.



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