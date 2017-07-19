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В железногорском изоляторе временного содержания недостаточно освещены камеры 

АКТИВИСТЫ В ИЗОЛЯТОРЕ

19.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 70 | Автор: Галина Процкая

Члены общественного совета и представители ОНК проверили изолятор временного содержания в Железногорске

В рамках подписанного соглашения между ОНК и Общественным советом при ГУ МВД России по Красноярскому краю активисты проверили соблюдения прав и свобод граждан, содержащихся в ИВС, осмотрели прогулочные дворики, комнату для проведения свиданий, кабинеты для работы следователей и адвокатов, библиотеку и молельную комнату. Также общественники поговорили с задержанными, выслушали их мнение о созданных условиях, проверили работоспособность кнопок вызова дежурного.

В ходе проверки было сделано несколько замечаний – это невысокая температура горячей воды в душе и недостаточное освещение в камерах, устранение которых зависит от финансирования и помощи органов местного самоуправления в проведении капитального ремонта.

Помимо сотрудничества по проведению проверок взаимодействие представителей двух общественных организаций заключается и в обмене опытом.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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