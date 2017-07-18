ЭХО ЛИХИХ 90-Х
Железногорского предпринимателя Галатенко, который пропал в апреле этого года, нашли
В реке Енисей был обнаружен труп 54-летнего Евгения Маркина (Галатенко), закатанный в бочку. Эту информацию подтвердил начальник МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск Михаил Кеуш.
Труп был обнаружен в конце июня в Енисее в районе д. Барабаново.
В воде погибший находился продолжительное время, поэтому опознать его было проблематично. Потребовалась генетическая экспертиза. Сначала предпринимателя похитили, а потом расправились.
Похитители и организаторы убийства — жители города - были установлены и задержаны сотрудниками железногорской полиции. Сейчас все четверо находятся в СИЗО. Причастные к похищению ранее судимы не были. Дело передано в СК по Красноярскому краю. Мотивом преступления, по предположениям полицейских, были деньги.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о «негласной» встрече с российским лидером Владимиром Путиным в ходе саммита G20 в Гамбурге. «Фальшивая новость о тайном ужине с Путиным ужасна.
В США обеспокоились созданием Малороссии
Государственный департамент США обеспокоили заявления о создании государства Малороссия. Об этом на брифинге во вторник, 18 июля, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, сообщает РИА Новости.
Почему Украина не пускает своих туристов в Крым
На пропускных пунктах в Крым с украинской стороны скопились километровые очереди. В ожидании проезда можно провести около суток. По словам очевидцев, украинские пограничники искусственно создают эту ситуацию.
Германия выступила за постепенную отмену санкций с РФ
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль считает, что постепенная отмена антироссийских санкций имеет смысл. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Focus во вторник, 18 июля.
Какие нововведения ждут дачников после принятия нового закона
«Мы проработали более тысячи предложений от наших самых активных председателей и членов СНТ, сформировали блок поправок и предложили внести их в законопроект», — отметил Чаплин, подчеркнув, что закон хоть и…