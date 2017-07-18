ЭХО ЛИХИХ 90-Х

Железногорского предпринимателя Галатенко, который пропал в апреле этого года, нашли

В реке Енисей был обнаружен труп 54-летнего Евгения Маркина (Галатенко), закатанный в бочку. Эту информацию подтвердил начальник МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск Михаил Кеуш.

Труп был обнаружен в конце июня в Енисее в районе д. Барабаново.

В воде погибший находился продолжительное время, поэтому опознать его было проблематично. Потребовалась генетическая экспертиза. Сначала предпринимателя похитили, а потом расправились.

Похитители и организаторы убийства — жители города - были установлены и задержаны сотрудниками железногорской полиции. Сейчас все четверо находятся в СИЗО. Причастные к похищению ранее судимы не были. Дело передано в СК по Красноярскому краю. Мотивом преступления, по предположениям полицейских, были деньги.