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ЭХО ЛИХИХ 90-Х

ЭХО ЛИХИХ 90-Х
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ЭХО ЛИХИХ 90-Х

18.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 101 | Автор: Татьяна Фирсова

Железногорского предпринимателя Галатенко, который пропал в апреле этого года, нашли

В реке Енисей был обнаружен труп 54-летнего Евгения Маркина (Галатенко), закатанный в бочку. Эту информацию подтвердил начальник МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск Михаил Кеуш.

Труп был обнаружен в конце июня в Енисее в районе д. Барабаново.

В воде погибший находился продолжительное время, поэтому опознать его было проблематично. Потребовалась генетическая экспертиза. Сначала предпринимателя похитили, а потом расправились.

Похитители и организаторы убийства — жители города - были установлены и задержаны сотрудниками железногорской полиции. Сейчас все четверо находятся в СИЗО. Причастные к похищению ранее судимы не были. Дело передано в СК по Красноярскому краю. Мотивом преступления, по предположениям полицейских, были деньги.



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 19:36 | Статус: Пользователь offline | Автор: Жека , Группа: Посетители

ну прям как в 90 е open_mouth

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