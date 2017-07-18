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ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ

18.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 59 | Автор: Наталья Булгак

Глава ЗАТО Вадим Медведев проинспектировал ход ремонтных работ фасада библиотеки имени Горького
Горожане давно заметили леса, выстроенные вокруг здания библиотеки им. Горького. Трещины, которые испугали не только сотрудников учреждения, но и посетителей, скоро будут заделаны, а фасад отремонтирован. Из-за подтекания воды была угроза деформации здания библиотеки. Кроме того, прилегающей территории требовалось благоустройство. В настоящее время заасфальтирована часть тротуара и идет ремонт фасада. Проинспектировал ход ремонтных работ глава ЗАТО Вадим Медведев.

Для работников библиотеки долгожданный ремонт – это еще и надежда на будущее благоустройство внутренних помещений, и надежда на воплощение давней мечты – разбить на прилегающей территории клумбу в виде открытой книги.

Фото Натальи Булгак



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