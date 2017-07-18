РАДИОПРОГРАММА ОТ 18 ИЮЛЯ
18.07.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 40 | Автор: Сергей Скляров
• Глава ЗАТО проверил ремонт фасада библиотеки
• Убытки ГЖКУ от пустующего здания
• ПДД для велосипедистов
• Этот день в истории
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В США обеспокоились созданием Малороссии
Государственный департамент США обеспокоили заявления о создании государства Малороссия. Об этом на брифинге во вторник, 18 июля, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, сообщает РИА Новости.
Почему Украина не пускает своих туристов в Крым
На пропускных пунктах в Крым с украинской стороны скопились километровые очереди. В ожидании проезда можно провести около суток. По словам очевидцев, украинские пограничники искусственно создают эту ситуацию.
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