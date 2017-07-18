НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 17 ИЮЛЯ

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о «негласной» встрече с российским лидером Владимиром Путиным в ходе саммита G20 в Гамбурге. «Фальшивая новость о тайном ужине с Путиным ужасна.Государственный департамент США обеспокоили заявления о создании государства Малороссия. Об этом на брифинге во вторник, 18 июля, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, сообщает РИА Новости.На пропускных пунктах в Крым с украинской стороны скопились километровые очереди. В ожидании проезда можно провести около суток. По словам очевидцев, украинские пограничники искусственно создают эту ситуацию.Глава МИД Германии Зигмар Габриэль считает, что постепенная отмена антироссийских санкций имеет смысл. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Focus во вторник, 18 июля.«Мы проработали более тысячи предложений от наших самых активных председателей и членов СНТ, сформировали блок поправок и предложили внести их в законопроект», — отметил Чаплин, подчеркнув, что закон хоть и…