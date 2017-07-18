НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 17 ИЮЛЯ
18.07.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 58 | Автор: Сергей Скляров
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В США обеспокоились созданием Малороссии
Государственный департамент США обеспокоили заявления о создании государства Малороссия. Об этом на брифинге во вторник, 18 июля, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, сообщает РИА Новости.
Почему Украина не пускает своих туристов в Крым
На пропускных пунктах в Крым с украинской стороны скопились километровые очереди. В ожидании проезда можно провести около суток. По словам очевидцев, украинские пограничники искусственно создают эту ситуацию.
Германия выступила за постепенную отмену санкций с РФ
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль считает, что постепенная отмена антироссийских санкций имеет смысл. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Focus во вторник, 18 июля.
Какие нововведения ждут дачников после принятия нового закона
«Мы проработали более тысячи предложений от наших самых активных председателей и членов СНТ, сформировали блок поправок и предложили внести их в законопроект», — отметил Чаплин, подчеркнув, что закон хоть и…