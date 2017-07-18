ОТДЫХАЕМ НА УРА!
18.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 64 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске на базе Дома Культуры «Юность» работает "Лаборатория Досуга"
Сейчас проходит первая смена "Лаборатории", которую с удовольствием посещают дети от 7 до 11 лет, не поехавшие в загородные лагеря.
Школьники рисуют, лепят, играют в шахматы, участвуют в спортивных соревнованиях, гуляют на свежем воздухе.
Работники ДК "Юность" приглашают родителей записать своих детей в "Лабораторию Досуга", где всегда царит творческая атмосфера. Вторая смена будет работать с 7 по 25 августа.
Телефон для справок: 79-11-61, ДК "Юность", Белорусская, 42.
фото ВКонтакте Центр Досуга
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