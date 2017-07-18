ОТДЫХАЕМ НА УРА!

В Железногорске на базе Дома Культуры «Юность» работает "Лаборатория Досуга"

Сейчас проходит первая смена "Лаборатории", которую с удовольствием посещают дети от 7 до 11 лет, не поехавшие в загородные лагеря.

Школьники рисуют, лепят, играют в шахматы, участвуют в спортивных соревнованиях, гуляют на свежем воздухе.

Работники ДК "Юность" приглашают родителей записать своих детей в "Лабораторию Досуга", где всегда царит творческая атмосфера. Вторая смена будет работать с 7 по 25 августа.

Телефон для справок: 79-11-61, ДК "Юность", Белорусская, 42.

фото ВКонтакте Центр Досуга