ОТДЫХАЕМ НА УРА!

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18.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 64 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске на базе Дома Культуры «Юность» работает "Лаборатория Досуга"

Сейчас проходит первая смена "Лаборатории", которую с удовольствием посещают дети от 7 до 11 лет, не поехавшие в загородные лагеря.

Школьники рисуют, лепят, играют в шахматы, участвуют в спортивных соревнованиях, гуляют на свежем воздухе.

Работники ДК "Юность" приглашают родителей записать своих детей в "Лабораторию Досуга", где всегда царит творческая атмосфера. Вторая смена будет работать с 7 по 25 августа. 

Телефон для справок: 79-11-61, ДК "Юность", Белорусская, 42.
фото ВКонтакте Центр Досуга



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