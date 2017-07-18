ЕЛИ-ПИЛИ-ВЕСЕЛИЛИСЬ
Сотрудники железногоской полиции установили личность грабителя
15 июля около полуночи в дежурную часть поступило сообщение о грабеже сотового телефона.
В ходе проверки было установлено, что 30-летний житель улицы Кирова во дворе дома познакомился с гражданином, которого здесь же стал угощать спиртными напитками. Через некоторое время к ним присоединился проходивший мимо друг нового знакомого. В ходе распития между угощавшим и вновь подошедшим произошел конфликт, переросший в борьбу.
Злоумышленник, воспользовавшись превосходством, обшарил карманы нового знакомого, вытащил сотовый телефон и скрылся с ним.
Следственно-оперативной группой по описанию потерпевшего было сделано предположение о возможном участнике инцидента. Кроме того, с места происшествия были изъяты вещественные доказательства, которые при исследовании позволили подтвердить личность подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый не работающий житель города Железногорска.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Любителю выпить, подраться и ограбить грозит срок до 7 лет. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Похищенное изъято, возвращено владельцу.
По данным МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск
карикатура с сайта wyksa.ru
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