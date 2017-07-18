ЕЛИ-ПИЛИ-ВЕСЕЛИЛИСЬ

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18.07.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 62 | Автор: Галина Процкая

Сотрудники железногоской полиции установили личность грабителя

15 июля около полуночи в дежурную часть поступило сообщение о грабеже сотового телефона. 

В ходе проверки было установлено, что 30-летний житель улицы Кирова во дворе дома познакомился с гражданином, которого здесь же стал угощать спиртными напитками. Через некоторое время к ним присоединился проходивший мимо друг нового знакомого. В ходе распития между угощавшим и вновь подошедшим произошел конфликт, переросший в борьбу.

Злоумышленник, воспользовавшись превосходством, обшарил карманы нового знакомого, вытащил сотовый телефон и скрылся с ним.

Следственно-оперативной группой по описанию потерпевшего было сделано предположение о возможном участнике инцидента. Кроме того, с места происшествия были изъяты вещественные доказательства, которые при исследовании позволили подтвердить личность подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый не работающий житель города Железногорска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Любителю выпить, подраться и ограбить грозит срок до 7 лет. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Похищенное изъято, возвращено владельцу.

По данным МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск

карикатура с сайта wyksa.ru



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Жека, в новости: ЭХО ЛИХИХ 90-Х
Жека, в новости: НЕ ШУМИ!
марина, в новости: КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ

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