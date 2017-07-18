НА БЛАГО ГОРОДА

Приглашаем жителей принять участие в общественном обсуждении программы



На территории Красноярского края реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого в 2017 году в Железногорске осуществляется благоустройство 73 дворовых и одной общественной территории.

Правительством РФ принято решение о продолжении работ. В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск разработан проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы». Данный документ Администрация города выносит на общественное обсуждение.

С 17 июля по 7 августа предложения и замечания (в письменном и электронном виде) принимают в Управлении городского хозяйства в рабочие дни с 14:00 до 17:00 по адресу: Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 415. Телефон для справок: 74-56-65 и 76-55-10, e-mail: masalov@adm.k26.ru.

Все обращения будут внесены в специальный перечень, рассмотрены общественной комиссией и размещены на официальном сайте. Муниципальная программа будет сформирована с учетом принятых решений.

фото с сайта rbsmi.ru