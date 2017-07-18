НА БЛАГО ГОРОДА
Приглашаем жителей принять участие в общественном обсуждении программы
На территории Красноярского края реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого в 2017 году в Железногорске осуществляется благоустройство 73 дворовых и одной общественной территории.
Правительством РФ принято решение о продолжении работ. В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск разработан проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы». Данный документ Администрация города выносит на общественное обсуждение.
С 17 июля по 7 августа предложения и замечания (в письменном и электронном виде) принимают в Управлении городского хозяйства в рабочие дни с 14:00 до 17:00 по адресу: Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 415. Телефон для справок: 74-56-65 и 76-55-10, e-mail: masalov@adm.k26.ru.
Все обращения будут внесены в специальный перечень, рассмотрены общественной комиссией и размещены на официальном сайте. Муниципальная программа будет сформирована с учетом принятых решений.
фото с сайта rbsmi.ru
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о «негласной» встрече с российским лидером Владимиром Путиным в ходе саммита G20 в Гамбурге. «Фальшивая новость о тайном ужине с Путиным ужасна.
В США обеспокоились созданием Малороссии
Государственный департамент США обеспокоили заявления о создании государства Малороссия. Об этом на брифинге во вторник, 18 июля, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, сообщает РИА Новости.
Почему Украина не пускает своих туристов в Крым
На пропускных пунктах в Крым с украинской стороны скопились километровые очереди. В ожидании проезда можно провести около суток. По словам очевидцев, украинские пограничники искусственно создают эту ситуацию.
Германия выступила за постепенную отмену санкций с РФ
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль считает, что постепенная отмена антироссийских санкций имеет смысл. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Focus во вторник, 18 июля.
Какие нововведения ждут дачников после принятия нового закона
«Мы проработали более тысячи предложений от наших самых активных председателей и членов СНТ, сформировали блок поправок и предложили внести их в законопроект», — отметил Чаплин, подчеркнув, что закон хоть и…