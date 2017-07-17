ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 17 ИЮЛЯ

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минобороны России опубликовало уникальные архивные документы об освобождении Польши Красной Армией в ходе Великой Отечественной войны, на сайте ведомства можно прочитать телеграммы, докладные записки…Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шеннон начали переговоры в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.Президент США Дональд Трамп пожелал сенатору Джону Маккейну поскорее выздоравливать после проведённой недавно операции.МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Тарифы на услуги сотовой связи вырастут в случае отмены платы за роуминг внутри России, заявила РИА Новости директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерина Осадчая.Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал полностью убрать алкоголь из мелких магазинов, а в крупных торговых сетях ограничить продаж.