РАДИОПРОГРАММА ОТ 17 ИЮЛЯ
17.07.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 22 | Автор: Сергей Скляров
• Сбор подписей против повышения з/п депутатам
• Спорт железных людей
• Задержаны наркоторговцы
• Этап Кубка России по шахматам
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Вчера, 10:13 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске проходят открытые краевые соревнования по шахматам среди женщин «Мемориал Елены Ахмыловской»
13 июля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия / СпортВ Железногорске пройдет этап Кубка России по шахматам среди женщин
7 июля 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия / СпортЖелезногорск готовится к соревнованиям по триатлону и акватлону
3 июля 2014 | Раздел: Спорт••• 5 и 6 июля в Железногорске пройдет II этап Кубка России по акватлону и IV этап Кубка России по триатлону. Программа соревнований на нашем сайте!
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Борис, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЮРИЙ ЛАТУШКИН
Жека, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЮРИЙ ЛАТУШКИН
18 - июня, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЮРИЙ ЛАТУШКИН
Burman, в новости: БАСКЕТБОЛ НА СТАРТЕ
марина, в новости: КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ
Жека, в новости: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА ОЗЕРА
Жека, в новости: РАСКОШЕЛИВАЙТЕСЬ!
Татьяна Фирсова, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Светлана, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Татьяна Фирсова, в новости: РАСКОШЕЛИВАЙТЕСЬ!
НОВОСТИ ЧАСА
Минобороны рассекретило архивы об освобождении Польши
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минобороны России опубликовало уникальные архивные документы об освобождении Польши Красной Армией в ходе Великой Отечественной войны, на сайте ведомства можно прочитать телеграммы, докладные записки…
В Вашингтоне завершились переговоры Рябкова и Шеннона
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шеннон начали переговоры в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
Трамп пожелал Маккейну скорейшего выздоровления
Президент США Дональд Трамп пожелал сенатору Джону Маккейну поскорее выздоравливать после проведённой недавно операции.
Минкомсвязи оценило риски от отмены роуминга внутри страны
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Тарифы на услуги сотовой связи вырастут в случае отмены платы за роуминг внутри России, заявила РИА Новости директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерина Осадчая.
Жириновский потребовал убрать алкоголь из мелких магазинов
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал полностью убрать алкоголь из мелких магазинов, а в крупных торговых сетях ограничить продаж.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минобороны России опубликовало уникальные архивные документы об освобождении Польши Красной Армией в ходе Великой Отечественной войны, на сайте ведомства можно прочитать телеграммы, докладные записки…
В Вашингтоне завершились переговоры Рябкова и Шеннона
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шеннон начали переговоры в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
Трамп пожелал Маккейну скорейшего выздоровления
Президент США Дональд Трамп пожелал сенатору Джону Маккейну поскорее выздоравливать после проведённой недавно операции.
Минкомсвязи оценило риски от отмены роуминга внутри страны
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Тарифы на услуги сотовой связи вырастут в случае отмены платы за роуминг внутри России, заявила РИА Новости директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерина Осадчая.
Жириновский потребовал убрать алкоголь из мелких магазинов
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал полностью убрать алкоголь из мелких магазинов, а в крупных торговых сетях ограничить продаж.