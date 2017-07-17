СПАСИБО ОТ "СОКОЛА"!
Красноярский хоккейный «Сокол» начал подготовку к новому сезону
Сборы команды традиционно проходят в Железногорске. 16 июля команда провела первую тренировку под руководством тренерского штаба. В занятиях по общефизической подготовке приняли участие 29 человек. Большая часть – это хоккеисты, находящиеся на контракте в клубе, еще ряд игроков на просмотре в «Соколе». Впрочем, нагрузка у всех одинаковая, послаблений никому нет.
Ежедневно у спортсменов несколько разных тренировок, которые разбиты на фазы. Утром зарядка и пробежка, после чего хоккеисты перебираются в тренажерный зал. Вечером самая сложная часть подготовки – занятия на скорость, силу и выносливость. Проходят они на всех спортивных сооружениях города.
Автор публикации София Белобровка
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