СПАСИБО ОТ "СОКОЛА"!

Красноярский хоккейный «Сокол» начал подготовку к новому сезону

Сборы команды традиционно проходят в Железногорске. 16 июля команда провела первую тренировку под руководством тренерского штаба. В занятиях по общефизической подготовке приняли участие 29 человек. Большая часть – это хоккеисты, находящиеся на контракте в клубе, еще ряд игроков на просмотре в «Соколе». Впрочем, нагрузка у всех одинаковая, послаблений никому нет.

Ежедневно у спортсменов несколько разных тренировок, которые разбиты на фазы. Утром зарядка и пробежка, после чего хоккеисты перебираются в тренажерный зал. Вечером самая сложная часть подготовки – занятия на скорость, силу и выносливость. Проходят они на всех спортивных сооружениях города.



«Этим летом мы решили по уже сложившейся традиции вновь готовиться к чемпионату в Железногорске, – говорит генеральный директор ХК «Сокол» Сергей Рабцун. – Городские спортивные базы нас полностью устраивают, тренерскому штабу и ребятам здесь комфортно. Хорошее питание, проживание, материально-техническая база. Кстати, живем в профилактории «Звездный». Хотим сказать Железногорску спасибо за прием. Параллельно мы продолжаем работу и по усилению состава команды. Кроме того, к нам будут приезжать и хоккеисты из «Амура», с которым у нас продолжаются партнерские отношения. В общем, ведем плодотворную работу, которая должна дать результат».

Автор публикации София Белобровка