НАС НЕ ДОГОНЯТ!

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17.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 98 | Автор: Галина Процкая
Жители Красноярского края собирают подписи под петицией, требующей отменить двукратное повышение зарплат высшим чиновникам и депутатам
Петицию с требованием отменить действие закона №5576-64ПЗ, который дает возможность увеличить зарплату депутатам заксобрания, министрам, губернатору и т.д. обнародовали на платформе www.change.org.
Кроме того, авторы петиции требуют привлечь к ответственности депутатов, причастных к скандальному законопроекту, вплоть до лишения их мандатов:
«Долг краевого бюджета составляет около 100 млрд. рублей, народ нищает, денег не хватает на самое необходимое, а депутаты решили повысить себе зп! Такие депутаты должны отвечать за свои действия перед народом и исправлять свои ошибки! Считаю, что ни первые, ни вторые не имеют морального права повышать себе зп, пока не повысили её, как минимум, остальным бюджетникам!», - написано в документе.
Петицию авторы намерены отправить руководителям края и президенту РФ.
Источник - Медиа-портал “Столица 24”
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