ТРИАТЛОН ПО-ЖЕЛЕЗНОГОРСКИ
15-16 июля в Железногорске прошел этап Кубка России, открытый чемпионат и первенство края по триатлону
В соревнованиях приняли участие не только для профессиональные спортсмены, но и любители спорта.
Яркое спортивное событие собрало атлетов со всего Сибирского региона - Красноярска, Томска, Кемерово, Новосибирска, Читы, Железногорска.
Комментарии на сайте Федерации триатлона Красноярского края: "Ассортимент дистанций, достойный призовой фонд, бег под звуки живой музыки, рекордное количество участников. И еще много ярких моментов. Все это триатлон под вывеской этапа Кубка России и открытого чемпионата и первенства края".
Максимальные скорости в главном сражении зафиксировали Татьяна Башун (Красноярск) и Дмитрий Тихомиров (Москва).
Итоговые протоколы соревнований смотрите на сайте Федерации триатлона Красноярского края
Фото с сайта krastriathlon.ru
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