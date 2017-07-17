ТРИАТЛОН ПО-ЖЕЛЕЗНОГОРСКИ

15-16 июля в Железногорске прошел этап Кубка России, открытый чемпионат и первенство края по триатлону

В соревнованиях приняли участие не только для профессиональные спортсмены, но и любители спорта.

Яркое спортивное событие собрало атлетов со всего Сибирского региона - Красноярска, Томска, Кемерово, Новосибирска, Читы, Железногорска.

Комментарии на сайте Федерации триатлона Красноярского края: "Ассортимент дистанций, достойный призовой фонд, бег под звуки живой музыки, рекордное количество участников. И еще много ярких моментов. Все это триатлон под вывеской этапа Кубка России и открытого чемпионата и первенства края".

Максимальные скорости в главном сражении зафиксировали Татьяна Башун (Красноярск) и Дмитрий Тихомиров (Москва).

Итоговые протоколы соревнований смотрите на сайте Федерации триатлона Красноярского края

Фото с сайта krastriathlon.ru