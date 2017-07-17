АВТОМАТЫ ПОД ТРАКТОР
Сотрудники железногорской полиции уничтожили игровое оборудование, ранее изъятое в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий по пресечению нелегальной игровой деятельности
В соответствии с решением суда при помощи специальной техники на полигоне твердых бытовых отходов в негодное состояние приведены 18 игровых автоматов.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в 2016 году пресекли работу игорного заведения, расположенного в жилом домею Были задержаны двое мужчин, подозреваемых в организации незаконной деятельности.
Следователями было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».
Судом обвиняемые приговорены к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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