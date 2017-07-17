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ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ

17.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 65 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске проходят открытые краевые соревнования по шахматам «Мемориал Елены Ахмыловской», этап Кубка России.

За право выйти в финал состязаются лучшие шахматистки страны - международные гроссмейстеры, чемпионки первенств России и мира. 

Рейтинг-лист возглавляет участница Суперфинала-2016 Екатерина Убиенных.

Главный судья турнира - международный арбитр Максим Ивахин. Турнир продлится до 21 июля, призовой фонд 300 000 рублей.

По информации Российской шахматной федерации, в первом туре побед добились Елена Томилова, Ирина Василевич, Сандугач Шайдуллина, Дарья Родионова, Надежда Хармунова, Екатерина Смирнова и Валентина Тимофеева.

До 21 июля участницам предстоит набрать как можно больше очков, чтобы в итоге получить шанс попасть в финал Кубка России.

фото Дениса Петрухина



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