ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ
В Железногорске проходят открытые краевые соревнования по шахматам «Мемориал Елены Ахмыловской», этап Кубка России.
За право выйти в финал состязаются лучшие шахматистки страны - международные гроссмейстеры, чемпионки первенств России и мира.
Рейтинг-лист возглавляет участница Суперфинала-2016 Екатерина Убиенных.
Главный судья турнира - международный арбитр Максим Ивахин. Турнир продлится до 21 июля, призовой фонд 300 000 рублей.
По информации Российской шахматной федерации, в первом туре побед добились Елена Томилова, Ирина Василевич, Сандугач Шайдуллина, Дарья Родионова, Надежда Хармунова, Екатерина Смирнова и Валентина Тимофеева.
До 21 июля участницам предстоит набрать как можно больше очков, чтобы в итоге получить шанс попасть в финал Кубка России.
фото Дениса Петрухина
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