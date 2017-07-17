ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ

В Железногорске проходят открытые краевые соревнования по шахматам «Мемориал Елены Ахмыловской», этап Кубка России.

За право выйти в финал состязаются лучшие шахматистки страны - международные гроссмейстеры, чемпионки первенств России и мира.

Рейтинг-лист возглавляет участница Суперфинала-2016 Екатерина Убиенных.

Главный судья турнира - международный арбитр Максим Ивахин. Турнир продлится до 21 июля, призовой фонд 300 000 рублей.

По информации Российской шахматной федерации, в первом туре побед добились Елена Томилова, Ирина Василевич, Сандугач Шайдуллина, Дарья Родионова, Надежда Хармунова, Екатерина Смирнова и Валентина Тимофеева.

До 21 июля участницам предстоит набрать как можно больше очков, чтобы в итоге получить шанс попасть в финал Кубка России.

фото Дениса Петрухина