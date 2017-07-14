ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
МЧС объявило штормовое предупреждение в четырех регионах Сибири
В выходные 15—16 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Сибирский региональный Центр (СРЦ) МЧС России.
Спасатели предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях муниципального уровня. Штормовое предупреждение будет действовать двое суток на территории Тувы, Хакасии, Красноярского и Алтайского краев.
Там ожидаются ливневые дожди, грозы и град. Ветер будет дуть порывистый со скоростью 25 метров в секунду.
Спасатели также предупредили об угрозе пожаров и аварий в энергетике.Из-за дождей возможно повышение уровня рек и подтопление низин.
Кроме того, погода ухудшится в республике Алтай, Якутии и Приморском крае. Там ожидаются дожди, град и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
На Алтае и в Приморье возможны порывы ветра до 23 метров в секунду.
Информация «Новости Mail.Ru»
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