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ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
14.07.17 | Главные темы / Cобытия
МЧС объявило штормовое предупреждение в четырех регионах Сибири
ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!
14.07.17 | Главные темы / Cобытия
 15 июля на дамбе перекроют движение
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — АНДРЕЙ КУКСЕНКО

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — АНДРЕЙ КУКСЕНКО
14.07.17 | Главные темы / Cобытия
 Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 17 июля
ПРОИСШЕСТВИЕ НА ОЗЕРЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ НА ОЗЕРЕ
14.07.17 | Главные темы / Cобытия
На озере в Новом Пути пострадал человек
ВИЗИТ МИНИСТРА

ВИЗИТ МИНИСТРА
14.07.17 | Главные темы / Cобытия
Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко с рабочим визитом посетила

РАДИОПРОГРАММА ОТ 14 ИЮЛЯ

14.07.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 8 | Автор: Сергей Скляров
 ГТЭ против ГЖКУ
 Гонец "погашен"
 Гидроциклом по человеку
 Ярмарка добра

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