РАДИОПРОГРАММА ОТ 14 ИЮЛЯ

В немецком концерне Siemens рассматривают возможность выйти из совместных с Россией предприятий «Сименс технологии газовых турбин» и «Интеравтоматика» после информации СМИ о поставках газовых турбин в Крым.Президент РФ Владимир Путин впервые не отправит в отставку премьер-министра перед выборами, Дмитрий Медведев будет занимать эту должность как минимум до мая 2018 года.Четверо членов экипажа российского траулера «Капитан Сулимов» погибли во время промысла в Норвежском море. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает агентство Sea News.За два года на Украине в три раза вырос спрос на сотрудников коллекторских агентств. Об этом сообщает украинское издание «Вести».Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности, среди которых — продюсер Владимир Смолкин, сын актера Бориса Смолкина, известного по роли дворецкого Константина в сериале…