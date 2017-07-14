ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

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14.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 27 | Автор: Наталья Кокорина
15 июля на дамбе перекроют движение
15 июля в период с 09.00 до 16.00 часов на перекрестках, в местах пересечения с улицей Красноярской (на участке от улицы Матросова до улицы Советской Армии) будет временно перекрыто движение для транспортных средств.
15 и 16 июля Железногорск принимает этап Кубка России и открытый чемпионат и первенство края по триатлону (15-го – триатлон, 16-го – акватлон без перекрытия дорог). Соревнования пройдут не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей спорта. Это событие собирает атлетов со всего Сибирского региона: из Красноярска, Томска, Кемерово, Новосибирска, Читы, Железногорска.
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1 июля 2014 | Раздел: Cобытия••• 6 июля будет временно ограничено движение транспортных средств по дамбе. Схема движения автобусов - на сайте "Свежее ТВ".
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