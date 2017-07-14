ПРОИСШЕСТВИЕ НА ОЗЕРЕ
На озере в Новом пути пострадал человек
11 июля, в нарушении правил пребывания на водоемах, 25-ти летний красноярец катался на гидроцикле по озеру в поселке Новый Путь и совершил наезд на своего «коллегу» по отдыху. В результате столкновения житель города Красноярска, 1986 года рождения, получил перелом шейки бедра. Опасаясь гнева отдыхающих, виновник с места происшествия скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
Полиция напоминает о необходимости соблюдения правил поведения на водоемах – не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не использовать гидроциклы на водоемах общего пользования.
По информации МУ МВД РФ по ЗАТО г.Железногорск
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