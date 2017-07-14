ВИЗИТ МИНИСТРА

Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко с рабочим визитом посетила Железногорск

В рамках рабочего визита Елена Мироненко осмотрела клуб «Железнодорожник» поселка Тартат, Парк культуры и отдыха, филиал Центральной городской библиотеки и Музейно-выставочный центр.

На площадке городского парка министр культуры и глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев приняли участие в городской экологической акции "Цветы любимому городу".

- Сегодня внимательно посмотрим на состояние культурно-досуговых учреждений Железногорска. Особое внимание уделим состоянию дел в Музейно-выставочном центре после пожара и развитию библиотечной системы, - отметила Елена Мироненко. - Обсудим участие Железногорска в государственных и краевых программах по развитию культуры.

Информация : admk26.ru