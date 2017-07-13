ПЛАСТИК, СДАВАЙСЯ!
Железногорские коммунальщики освоили новый вид материалов для заделки фасадных швов — пластиковые бутылки
Дом по 60-лет ВЛКСМ, 8 с полным правом можно назвать инноваторским. Работники ГЖКУ использовали для заделки шва между панелями, не поверите, ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ из под молока, кефира и минеральной воды.
Как рассказали жители, дому более 36 лет. Фасад не ремонтировался, по словам жильцов, ни разу. Лет пять назад собственники 7 и 8 подъездов стали замерзать в своих квартирах. Оказалось, что утеплитель, где стыкуются бетонные плиты между подъездами, совсем прохудился. Обратились в Управляющую компанию за помощью. Тогда приехали специалисты и заделали эту «беду» с помощью вышки. Вроде, потеплело. Но через пять лет теплоизоляция начала сыпаться и жильцы с удивлением обнаружили, что это обычные пластиковые бутылки. Постепенно они вываливаются, а на их месте обнажаются дыры. Вот и переживают собственники: зима-то близко, может, стоит уже сейчас копить пластиковую тару, чтобы утеплить шов высотой в 10-этажей?
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