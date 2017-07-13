ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 13 ИЮЛЯ

Задержаны подозреваемые в убийстве россиянина в Абхазии Прокуратура Абхазии сообщила в четверг о задержании подозреваемых по делу о разбойном нападении на российских туристов и убийстве одного из них.Осужденные за убийство политика Бориса Немцова готовили покушение не только на улице, но и в гостинице «Украина».Париж больше не настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада, ключевой задачей должно стать искоренение терроризма, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом…Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился освободить Евгения Елина от должности заместителя министра экономического развития. Согласно тексту распоряжения, он попросил об увольнении по собственному желанию.МВД Абхазии задержало более 20 человек, подозреваемых в убийстве россиянина Андрея Кабанова. Кто конкретно из них причастен к убийству, на данный момент неизвестно.