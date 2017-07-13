ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 13 ИЮЛЯ
13.07.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 35 | Автор: Сергей Скляров
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Осужденные за убийство политика Бориса Немцова готовили покушение не только на улице, но и в гостинице «Украина».
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился освободить Евгения Елина от должности заместителя министра экономического развития. Согласно тексту распоряжения, он попросил об увольнении по собственному желанию.
Убийство россиянина вскрыло глобальные проблемы Абхазии
МВД Абхазии задержало более 20 человек, подозреваемых в убийстве россиянина Андрея Кабанова. Кто конкретно из них причастен к убийству, на данный момент неизвестно.