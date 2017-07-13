ЖЕНСКИЙ ТУРНИР
В Железногорске пройдет этап Кубка России по шахматам среди женщин
13-21 июля в Железногорске пройдет этап Кубка России по шахматам среди женщин «Мемориал Елены Ахмыловской»
На старт соревнований в Железногорске выйдет ряд известных российских шахматисток, в том числе Екатерина Убиенных (Красноярск), Ирина Василевич (Москва), Елена Томилова (Ростов-на-Дону), Сандугач Шайдуллина (Московская область) и др.
Елена Брониславовна Ахмыловская— первая женщина гроссмейстер на азиатском континенте. Ее игру отличали упорство, умение вести сложную маневренную борьбу, цепкая защита, высокая техника эндшпиля. Елена выпускница Красноярского государственного университета. Заслуженный мастер спорта СССР, претендентка на звание чемпионки мира. Ушла из жизни 18 ноября 2012 года. Турнир в Железногорске приурочен к 60-й годовщине со дня ее рождения.
Соревнования пройдут в ТКЗ парка культуры и отдыха по адресу: ул. Парковая, д. 9.
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