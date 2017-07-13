РАСЧЕТ НА ДУРОЧЕК?

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13.07.17 | Раздел: Главные темы / Своими глазами / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Татьяна Фирсова

На многих железногорских автобусных остановках появились объявления об обналичивании материнского капитала

Объявления на яркой розовой бумаге, которая безусловно выделяется на фоне всех остальных приклеенных на рекламном стенде, сообщает, о законном обналичивании материнского капитала. В первой строчке объявления предлагают заем под маткапитал, затем помощь в реализации. Указанные телефоны явно красноярские. Другими словами, отдай сертификат под заемные деньги и, скорее всего, в меньшем объеме. А вот еще интересная строка: «возможен авансовый платеж до 10%, деньги в день сделки».

Что будет после того, как ваш сертификат окажется в чужих руках, предсказать нетрудно. Документа, а соответственно и денег, вы не увидите.

Уже много раз руководитель железногорского пенсионного фонда Константин Синьковский предупреждал, что материнский капитал можно использовать только на определенные цели. Мамочки, получившие документ, знают на какие. Обещания обналичить — чистой воды мошенничество. Так что, имеющие на руках сертификат на маткапитал, не покупайтесь на подобные объявления. Прочитав, отправьте мысленно авторов такой рекламы куда подальше. И берегите, как зеницу ока, ваши деньги, они вам самим точно пригодятся.



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