РАСЧЕТ НА ДУРОЧЕК?

На многих железногорских автобусных остановках появились объявления об обналичивании материнского капитала

Объявления на яркой розовой бумаге, которая безусловно выделяется на фоне всех остальных приклеенных на рекламном стенде, сообщает, о законном обналичивании материнского капитала. В первой строчке объявления предлагают заем под маткапитал, затем помощь в реализации. Указанные телефоны явно красноярские. Другими словами, отдай сертификат под заемные деньги и, скорее всего, в меньшем объеме. А вот еще интересная строка: «возможен авансовый платеж до 10%, деньги в день сделки».

Что будет после того, как ваш сертификат окажется в чужих руках, предсказать нетрудно. Документа, а соответственно и денег, вы не увидите.

Уже много раз руководитель железногорского пенсионного фонда Константин Синьковский предупреждал, что материнский капитал можно использовать только на определенные цели. Мамочки, получившие документ, знают на какие. Обещания обналичить — чистой воды мошенничество. Так что, имеющие на руках сертификат на маткапитал, не покупайтесь на подобные объявления. Прочитав, отправьте мысленно авторов такой рекламы куда подальше. И берегите, как зеницу ока, ваши деньги, они вам самим точно пригодятся.