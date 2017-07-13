ПОМЕНЯЙ ПОЛИС

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края информирует:

В работе страховых медицинских организаций, включенных в реестр и осуществляющих деятельность на территории региона произошли изменения.



Досрочно прекратилось действие договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, заключенного между ТФОМС края и АО СМК «Сибирский Спас-Мед». Владельцам полисов ОМС данной страховой компании, необходимо до 15 августа 2017 года выбрать другую страховую медицинскую организацию. Для этого достаточно подать заявление о замене в офисе компании, в пользу которой гражданин сделал выбор.



В противном случае владельцев таких полисов ТФОМС распределит между действующими страховыми медицинскими организациями, с сохранением за гражданином права выбора/замены.



Страховая компания ОАО «РОСНО-МС» преобразована в ООО "ВТБ Медицинское страхование". Смена наименования не влечет никаких изменений для застрахованных и полисы, выданные ранее этой организацией, действительны и замены не требуют.



по информации КБ-51