ПОМЕНЯЙ ПОЛИС
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края информирует:
В работе страховых медицинских организаций, включенных в реестр и осуществляющих деятельность на территории региона произошли изменения.
Досрочно прекратилось действие договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, заключенного между ТФОМС края и АО СМК «Сибирский Спас-Мед». Владельцам полисов ОМС данной страховой компании, необходимо до 15 августа 2017 года выбрать другую страховую медицинскую организацию. Для этого достаточно подать заявление о замене в офисе компании, в пользу которой гражданин сделал выбор.
В противном случае владельцев таких полисов ТФОМС распределит между действующими страховыми медицинскими организациями, с сохранением за гражданином права выбора/замены.
Страховая компания ОАО «РОСНО-МС» преобразована в ООО "ВТБ Медицинское страхование". Смена наименования не влечет никаких изменений для застрахованных и полисы, выданные ранее этой организацией, действительны и замены не требуют.
по информации КБ-51
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