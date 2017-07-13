Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ЛОПНУЛО ТЕРПЕНИЕ

ЛОПНУЛО ТЕРПЕНИЕ
13.07.17 | Главные темы / Cобытия
 Железногорское предприятие Гортеплоэнерго подало иск на взыскание долгов с МП
РАСЧЕТ НА ДУРОЧЕК?

РАСЧЕТ НА ДУРОЧЕК?
13.07.17 | Главные темы / Своими глазами / Cобытия
На многих железногорских автобусных остановках появились объявления об
ПОМЕНЯЙ ПОЛИС

ПОМЕНЯЙ ПОЛИС
13.07.17 | Главные темы / Cобытия
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
ПРАЗДНИК БЕЗ АЛКОГОЛЯ

ПРАЗДНИК БЕЗ АЛКОГОЛЯ
13.07.17 | Главные темы / Cобытия
 В день города возле парка и стадиона ограничат торговлю алкоголем
ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ

ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ
12.07.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске продолжается проект «Прогулки с онкологом»

ПОМЕНЯЙ ПОЛИС

13.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Наталья Кокорина

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края информирует:

В работе страховых медицинских организаций, включенных в реестр и осуществляющих деятельность на территории региона произошли изменения.

Досрочно прекратилось действие договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, заключенного между ТФОМС края и АО СМК «Сибирский Спас-Мед». Владельцам полисов ОМС данной страховой компании, необходимо до 15 августа 2017 года выбрать другую страховую медицинскую организацию. Для этого достаточно подать заявление о замене в офисе компании, в пользу которой гражданин сделал выбор.

В противном случае владельцев таких полисов ТФОМС распределит между действующими страховыми медицинскими организациями, с сохранением за гражданином права выбора/замены.

Страховая компания ОАО «РОСНО-МС» преобразована в ООО "ВТБ Медицинское страхование". Смена наименования не влечет никаких изменений для застрахованных и полисы, выданные ранее этой организацией, действительны и замены не требуют.

по информации КБ-51



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ЗАРПЛАТА ВЫРАСТЕТ

ЗАРПЛАТА ВЫРАСТЕТ
19 мая 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Некоторым категориям бюджетников в Красноярском крае решили повысить зарплату
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
15 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
С 1 января 2017 г. страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора ОСАГО в электронном виде 
ЗАМЕНА ПОЛИСОВ ОСАГО

ЗАМЕНА ПОЛИСОВ ОСАГО
13 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В России планируют полностью обновить бланки ОСАГО к 1 июля, пишет РИА Новости
НЕРАБОТАЮЩИМ ПРОДЛИЛИ МЕДИЦИНСКИЕ ПОЛИСЫ

НЕРАБОТАЮЩИМ ПРОДЛИЛИ МЕДИЦИНСКИЕ ПОЛИСЫ
2 июля 2009 | Раздел: Cобытия
Правительство Красноярского края гарантирует всем неработающим гражданам региона беспрепятственное получение в учреждениях здравоохранения России медицинской помощи по старым просроченным полисам...

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Жека, в новости: НЕ ШУМИ!
марина, в новости: КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Как СМИ гадали, кто был «таинственным спутником» Путина
Опрошенные «Московским комсомольцем» эксперты не поверили, что на заднем сидении машины президента РФ Владимира Путина во время поездки на Валаам находился сотрудник службы безопасности.

По секрету: «Это авария, мы облучены»
Раскрываем для вас «секреты» в подборке деловой прессы: «Это авария, мы облучены» Утром здесь нешумно, все говорят по делу.

Спецслужбы США перехватили разговоры российских чиновников
Спецслужбы США в 2015 году перехватили разговоры российских чиновников, обсуждавших встречи с соратниками нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Медведев перестал ездить в регионы из-за фильма Навального
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев не посещает российские регионы из-за фильма «Он вам не Димон», выпущенного «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального. Об этом пишут «Ведомости».

В НАТО объявили героями сторонников нацистов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась видеороликом о так называемых «лесных братьях», опубликованном в официальном аккаунте НАТО в Twitter. Свой комментарий Захарова опубликовала в Facebook.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ ШКОЛА, ПРОЩАЙ! ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ ЗМЕИНОЕ НАШЕСТВИЕ НЕ ПОПАДИСЬ В СЕТИ С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Июль 2017 (77)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.