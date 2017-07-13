ПРАЗДНИК БЕЗ АЛКОГОЛЯ

В день города возле парка и стадиона ограничат торговлю алкоголем

Накануне дня рождения Железногорска предпринимателям, торгующим возле парка и стадиона, будут разосланы письма из муниципалитета с просьбой не продавать алкоголь во время праздника.

Также магазины попросят не выставлять на реализацию любые напитки в стеклянной таре, включая лимонад.

Обычно, подчеркнули в городской администрации, бизнесмены с пониманием относятся к данным рекомендациям.

По информации "ГиГ"

Фото Культура24