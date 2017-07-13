ПРАЗДНИК БЕЗ АЛКОГОЛЯ
13.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 21 | Автор: Наталья Кокорина
В день города возле парка и стадиона ограничат торговлю алкоголем
Накануне дня рождения Железногорска предпринимателям, торгующим возле парка и стадиона, будут разосланы письма из муниципалитета с просьбой не продавать алкоголь во время праздника.
Также магазины попросят не выставлять на реализацию любые напитки в стеклянной таре, включая лимонад.
Обычно, подчеркнули в городской администрации, бизнесмены с пониманием относятся к данным рекомендациям.
По информации "ГиГ"
Фото Культура24
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