ПРАЗДНИК БЕЗ АЛКОГОЛЯ

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13.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 21 | Автор: Наталья Кокорина

 В день города возле парка и стадиона ограничат торговлю алкоголем

Накануне дня рождения Железногорска предпринимателям, торгующим возле парка и стадиона, будут разосланы письма из муниципалитета с просьбой не продавать алкоголь во время праздника.

Также магазины попросят не выставлять на реализацию любые напитки в стеклянной таре, включая лимонад.

Обычно, подчеркнули в городской администрации, бизнесмены с пониманием относятся к данным рекомендациям.

По информации "ГиГ"

Фото Культура24



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