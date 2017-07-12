ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ
12.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 15 | Автор: Татьяна Фирсова
В Железногорске продолжается проект «Прогулки с онкологом»
В гостях у железногорцев 13 июля Ольга Тоначева, лучший хирург России, обладатель звания «Самая успешная красноярка», заведующая отделением онкоурологической хирургии Красноярского краевого онкодиспансера.
Тема: «Онкологические заболевания мочеполовой системы. Ранняя диагностика и профилактика». Мужские проблемы.
Встреча в парке у фонтана в 18.30.
«Прогулки с онкологом» проходят каждый четверг в июле в парке у фонтана. В случае дождя в здании танцзала.
Начало в 18.30.
Приходите! Слушайте! Спрашивайте!Приглашаем всех!
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