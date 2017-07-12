Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ

ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ
12.07.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске продолжается проект «Прогулки с онкологом»
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СТИХАХ И ПЕСНЯХ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СТИХАХ И ПЕСНЯХ
12.07.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорские композитор и поэтесса воспели родной город в стихах и песнях
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!
12.07.17 | Главные темы / Cобытия
На Химзаводе в Подгорном ожидается сокращение персонала

"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
12.07.17 | Главные темы / Cобытия
 Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:
КАЧЕСТВО ПОДКАЧАЛО

КАЧЕСТВО ПОДКАЧАЛО
12.07.17 | Главные темы / Cобытия
Мэр Железногорска Вадим Медведев остался недоволен качеством ремонта дворов в

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СТИХАХ И ПЕСНЯХ

12.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Татьяна Фирсова

Железногорские композитор и поэтесса воспели родной город в стихах и песнях

Концерт композитора, автора гимна города Геннадия Новиковаи поэтессы, журналиста, автора четырёх поэтических сборников Марины Панфиловойпрошел на днях в санатории-профилактории «Юбилейный» для иногородних гостей.

На творческую встречу пришли более 60 человек, в основном жители Красноярского края, приехавшие отдыхать и лечиться в наш город впервые. Геннадий Новиков и Марина Панфилова представили Железногорск, воспетый в стихах и песнях.

За годы содружества творческого дуэта композитора и поэтессы ими создано порядка десяти песен. Многие из них звучали по городскому радио, вошли в авторские диски. На встрече были показаны видеоклипы песен Геннадия Новикова на стихи Марины Панфиловой: «Музыка небес» и «Звёздная фирма». Тепло были приняты песни «Таинственный атом» - о ГХК (стихи Александра Жетмекова) и «По озеру» (стихи Виктора Аференко).

Марина представила слушателям свою новую книгу стихов и прозы «Я слышу музыку небес» и прочитала стихи – о красоте сибирской природы, о городе, отчем доме и самых родных людях, о любви и вере.

Всех растрогала история о посещении Геннадием Новиковым детского дома, где маленькая девочка приняла его за своего отца. Марина написала об этом стихотворение «Концерт в детском доме», которое люди слушали со слезами на глазах. Публика на ура приняла искромётное выступление Геннадия Новикова, который исполнил для гостей санатория свою «коронку» – песню «Ландыши» и лихо станцевал!

В конце встречи композитору передали записку из зала, где попросили спеть песню для самого маленького гостя – мальчика Евсея, которому исполнилось в этот день семь лет. «Колыбельная» в исполнении Геннадия Новикова стала красивой финальной точкой концерта.

Зрители от всей души благодарили Геннадия Новикова и Марину Панфилову за подаренный праздник музыки и поэзии. В этот вечер они открыли для себя Железногорск и его градообразующие предприятия, а главное, талантливых людей, которые здесь живут, работают и творят.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
МАРИНА, НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

МАРИНА, НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
13 июня 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура
Сегодня отмечает свой юбилей известная железногорская поэтесса, замечательный журналист Марина Панфилова
МУЗЫКА НЕБЕС

МУЗЫКА НЕБЕС
2 июня 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура
Презентация новой книги железногорской поэтессы Марины Панфиловой «Я слышу музыку небес» прошла в центральной городской библиотеке им. Горького
ПОДАРОК ОТ МАРИНЫ

ПОДАРОК ОТ МАРИНЫ
21 января 2015 | Раздел: Cобытия / Культура
Cтихи железногорской поэтессы Марины Панфиловой опубликованы на страницах новой книги для детей, изданной в Красноярском крае.
МАРИНА ПАНФИЛОВА ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ КНИГУ

МАРИНА ПАНФИЛОВА ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ КНИГУ
18 октября 2012 | Раздел: Культура
••• «Мамино окошко» - так назвала свой недавно изданный сборник стихов и прозы председатель местного отделения Красноярской организации Союза журналистов России, поэтесса  Марина Панфилова 

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Жека, в новости: НЕ ШУМИ!
марина, в новости: КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Как предотвратили «катастрофу века», Лавров ответил «даме из Госдепа» и другие события дня
В Сан-Франциско чудом предотвратили «авиакатастрофу века» Самолет Airbus 320, на борту которого находились 135 пассажиров и пять членов экипажа, начал снижение на рулежную дорожку, на которой находились четыре самолета с…

Песков прояснил личность «таинственного» спутника Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о некоем пассажире автомобиля, на котором Владимир Путин приехал к монастырю на Валааме, сообщил, что это был сотрудник безопасности.

Роспотребнадзор ответил на сообщения о ядовитой черешне
Управление Роспотребнадзора по столице опровергло информацию об отравлении 10 москвичей черешней. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.

Набиуллина рассказала об ограничениях по картам «Мир»
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказала о том, каких ограничений стоит ожидать в будущем по картам «Мир». По данным ТАСС, таких ограничений вводить не планируется.

Путин приехал на Валаам с неизвестным спутником
Телеканал «Дождь» обратил внимание на снятые 11 июля кадры, на которых видно, что президент России Владимир Путин приехал в монастырь на Валааме не один.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ ШКОЛА, ПРОЩАЙ! ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ ЗМЕИНОЕ НАШЕСТВИЕ НЕ ПОПАДИСЬ В СЕТИ С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Июль 2017 (72)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.