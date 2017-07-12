ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СТИХАХ И ПЕСНЯХ
Железногорские композитор и поэтесса воспели родной город в стихах и песнях
Концерт композитора, автора гимна города Геннадия Новиковаи поэтессы, журналиста, автора четырёх поэтических сборников Марины Панфиловойпрошел на днях в санатории-профилактории «Юбилейный» для иногородних гостей.
На творческую встречу пришли более 60 человек, в основном жители Красноярского края, приехавшие отдыхать и лечиться в наш город впервые. Геннадий Новиков и Марина Панфилова представили Железногорск, воспетый в стихах и песнях.
За годы содружества творческого дуэта композитора и поэтессы ими создано порядка десяти песен. Многие из них звучали по городскому радио, вошли в авторские диски. На встрече были показаны видеоклипы песен Геннадия Новикова на стихи Марины Панфиловой: «Музыка небес» и «Звёздная фирма». Тепло были приняты песни «Таинственный атом» - о ГХК (стихи Александра Жетмекова) и «По озеру» (стихи Виктора Аференко).
Марина представила слушателям свою новую книгу стихов и прозы «Я слышу музыку небес» и прочитала стихи – о красоте сибирской природы, о городе, отчем доме и самых родных людях, о любви и вере.
Всех растрогала история о посещении Геннадием Новиковым детского дома, где маленькая девочка приняла его за своего отца. Марина написала об этом стихотворение «Концерт в детском доме», которое люди слушали со слезами на глазах. Публика на ура приняла искромётное выступление Геннадия Новикова, который исполнил для гостей санатория свою «коронку» – песню «Ландыши» и лихо станцевал!
В конце встречи композитору передали записку из зала, где попросили спеть песню для самого маленького гостя – мальчика Евсея, которому исполнилось в этот день семь лет. «Колыбельная» в исполнении Геннадия Новикова стала красивой финальной точкой концерта.
Зрители от всей души благодарили Геннадия Новикова и Марину Панфилову за подаренный праздник музыки и поэзии. В этот вечер они открыли для себя Железногорск и его градообразующие предприятия, а главное, талантливых людей, которые здесь живут, работают и творят.
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