РАДИОПРОГРАММА ОТ 12 ИЮЛЯ
12.07.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 29 | Автор: Сергей Скляров
• Качество на ахти
• "Гортеплоэнерго" под ударом
• ГиГ тебя научит
• Ушастый полицейский
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Песков прояснил личность «таинственного» спутника Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о некоем пассажире автомобиля, на котором Владимир Путин приехал к монастырю на Валааме, сообщил, что это был сотрудник безопасности.
Роспотребнадзор ответил на сообщения о ядовитой черешне
Управление Роспотребнадзора по столице опровергло информацию об отравлении 10 москвичей черешней. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.
Набиуллина рассказала об ограничениях по картам «Мир»
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказала о том, каких ограничений стоит ожидать в будущем по картам «Мир». По данным ТАСС, таких ограничений вводить не планируется.
Путин приехал на Валаам с неизвестным спутником
Телеканал «Дождь» обратил внимание на снятые 11 июля кадры, на которых видно, что президент России Владимир Путин приехал в монастырь на Валааме не один.