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ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ

ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ
12.07.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске продолжается проект «Прогулки с онкологом»
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СТИХАХ И ПЕСНЯХ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СТИХАХ И ПЕСНЯХ
12.07.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорские композитор и поэтесса воспели родной город в стихах и песнях
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!
12.07.17 | Главные темы / Cобытия
На Химзаводе в Подгорном ожидается сокращение персонала

"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
12.07.17 | Главные темы / Cобытия
 Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:
КАЧЕСТВО ПОДКАЧАЛО

КАЧЕСТВО ПОДКАЧАЛО
12.07.17 | Главные темы / Cобытия
Мэр Железногорска Вадим Медведев остался недоволен качеством ремонта дворов в

РАДИОПРОГРАММА ОТ 12 ИЮЛЯ

12.07.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 29 | Автор: Сергей Скляров
 Качество на ахти
 "Гортеплоэнерго" под ударом
 ГиГ тебя научит
 Ушастый полицейский

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