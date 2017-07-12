КАЧЕСТВО ПОДКАЧАЛО

Мэр Железногорска Вадим Медведев остался недоволен качеством ремонта дворов в п. Подгорном

Градоначальник побывал на Строительной, 19 и 21, Лесной, 2, 4 и 6, на Боровой, 3.

Вадим Медведев остался недоволен работой подрядчика СК " Главстрой", который не навел порядок после окончания работ и не убрал во дворах мусор. Качество асфальта, по мнению главы, оставляет желать лучшего.

Мэр намерен провести по этому поводу беседу с подрядчиком. Отметим, что наряду с бюджетными средствами собственники приняли участие в софинансировании работ в размере 2%. Разовая плата собственника составляет от 45 до 350 рублей.

Работа по ремонту дворов продолжится и контроль тоже.