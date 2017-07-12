ОТКРЫТИЕ СОСТОИТСЯ!
12.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 52 | Автор: Наталья Кокорина
Баскетбольную площадку на стадионе «Труд» откроют 14 июля
Первые игроки обновят её в 17.30: там начнётся турнир по стритболу. Предполагается, что в нём будут участвовать 8 команд, но, возможно, желающих будет и больше.
Площадку ремонтировал местный подрядчик - ООО «Виктория». Её восстановили в прежнем виде, но с применением современных защитных средств обработки древесины от гниения, с гарантией на много лет. Основание сделали из лиственницы, а настил – из сосны. Сверху древесину покрыли специальной резиновой краской: она эластичная, износостойкая и устойчивая ко всем движениям основания.
Информация:Молния. Спортивный журнал
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