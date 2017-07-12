БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
За первый месяц лета в ЗАТО на водоемах утонули 3 человека
К сожалению, лето не обходится без водных происшествий и в большинстве своем это жертвы собственной неосторожности. Основные причины несчастных случаев на воде, практически всегда одни и те же: купание в алкогольном опьянении в необорудованных местах, неосторожность во время рыбной ловли и отсутствие контроля взрослых за детьми.
ГИМС напоминает жителям города, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность и строго придерживаться правил поведения на воде, а именно:
– купаться можно только в разрешенных местах, а детям в присутствии взрослых;
- нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения;
– нельзя нырять в незнакомых местах;
– нельзя заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва;
- нельзя в воде баловаться и запрыгивать друг на друга;
– нельзя подавать крики ложной тревоги.
Благодаря этим правилам, вы обезопасите свою жизнь!
Фото : detki.guru
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