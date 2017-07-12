БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

За первый месяц лета в ЗАТО на водоемах утонули 3 человека

К сожалению, лето не обходится без водных происшествий и в большинстве своем это жертвы собственной неосторожности. Основные причины несчастных случаев на воде, практически всегда одни и те же: купание в алкогольном опьянении в необорудованных местах, неосторожность во время рыбной ловли и отсутствие контроля взрослых за детьми.

ГИМС напоминает жителям города, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность и строго придерживаться правил поведения на воде, а именно:

– купаться можно только в разрешенных местах, а детям в присутствии взрослых;

- нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения;

– нельзя нырять в незнакомых местах;

– нельзя заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва;

- нельзя в воде баловаться и запрыгивать друг на друга;

– нельзя подавать крики ложной тревоги.



Благодаря этим правилам, вы обезопасите свою жизнь!

Фото : detki.guru