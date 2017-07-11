МОХНАТЫЙ СЫЩИК
Служебно-розыскная собака полиции помогла раскрыть квартирную кражу
9 июля в дежурную часть Межмуниципального управления по ЗАТО г.Железногорск поступило сообщение о пропаже вещей из квартиры дома 10А по улице Кирова. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа и кинолог со служебной собакой.
Обследовав обстановку, пес уверенно привел к одной из квартир данного подъезда. При проверке было установлено, что в период кражи туда в гости заходил знакомый.
Оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что им является ранее судимый, не работающий гражданин 1995 года рождения.
За совершенное преступление его ожидает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Служебно-розыскной пес получил благодарность от своего хозяина.
По информации МУ МВД России по ЗАТО
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