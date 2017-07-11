МОХНАТЫЙ СЫЩИК

Служебно-розыскная собака полиции помогла раскрыть квартирную кражу

9 июля в дежурную часть Межмуниципального управления по ЗАТО г.Железногорск поступило сообщение о пропаже вещей из квартиры дома 10А по улице Кирова. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа и кинолог со служебной собакой.

Обследовав обстановку, пес уверенно привел к одной из квартир данного подъезда. При проверке было установлено, что в период кражи туда в гости заходил знакомый.

Оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что им является ранее судимый, не работающий гражданин 1995 года рождения.

За совершенное преступление его ожидает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Служебно-розыскной пес получил благодарность от своего хозяина.

По информации МУ МВД России по ЗАТО