РАДИОПРОГРАММА ОТ 11 ИЮЛЯ
11.07.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 13 | Автор: Сергей Скляров
• Миллион за жизнь
• Под суд за взятку
• Лучшие спасатели
• Готовимся к зиме
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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Гидрометцентр России объявил в среду желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра и грозы.
Siemens требует вернуть поставленные в Крым турбины
БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Немецкий концерн Siemens подал иски в Москве против причастных к якобы поставкам его турбин в Крым, сообщил РИА Новости представитель компании Вольфрам…
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Россия опять оказалась под подозрением у США
В Android нашли секретную «кнопку паники»
Пользователи обнаружили в операционной системе Android скрытую «кнопку паники» (panic button), которая позволяет моментально выключать опасное приложение. Об этом пишет Bleeping Computer. Особый режим отслеживает частоту нажатия «Назад».