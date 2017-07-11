РАДИОПРОГРАММА ОТ 11 ИЮЛЯ

Ослабление рубля подорвало веру среднего класса в богатство России, а доля беспокоящихся по поводу экономического роста во II квартале 2017 года возросла до 35%, свидетельствуют данные исследования аналитического департамента Sberbank…Гидрометцентр России объявил в среду желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра и грозы.БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Немецкий концерн Siemens подал иски в Москве против причастных к якобы поставкам его турбин в Крым, сообщил РИА Новости представитель компании Вольфрам…Россия опять оказалась под подозрением у СШАПользователи обнаружили в операционной системе Android скрытую «кнопку паники» (panic button), которая позволяет моментально выключать опасное приложение. Об этом пишет Bleeping Computer. Особый режим отслеживает частоту нажатия «Назад».