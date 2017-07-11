МИЛЛИОН ЗА ЖИЗНЬ

Семьям погибших на стройке в Железногорске студентов выплатят по 1 млн рублей

Власти Красноярского края выделят по 1 млн рублей семьям двух студентов губернаторского стройотряда, которые погибли на территории строящегося объекта ОДЦ ГХК. Об этом сообщает Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Напомним, в четверг на прошлой неделе вечером в шахте лифта строящегося здания ОДЦ ГХК нашли тело 19-летнего студента строительного отряда. Его 22-летний приятель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где позже скончался. Известно, что смерть наступила в результате падения с 10-метровой высоты в огороженной зоне.

По нашим источникам известно, что студентов после смены закрыли в помещении, не убедившись, что все ребята вышли с объекта, оставив в темноте. Мальчишки двигались «на ощупь» в кромешной тьме, вследствие чего и упали в шахту лифта на строительные материалы, получив смертельные ранения.