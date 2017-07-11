АРЕСТОВАЛИ КАЛИНИНА

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11.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 57 | Автор: Наталья Кокорина

 В Железногорске арестовали фигуранта дела о хищениях на стройке космодрома «Восточный»

Железногорский городской суд поместил под арест бывшего генерального директора ФГУП «Главное военно-строительное управление №9» Михаила Калинина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и присвоении денежных средств, сообщает издание «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как полагает следствие, он вымогал у одного из красноярских коммерсантов взятку в 4 млн руб. за заключение договоров субподряда на строительные работы на космодроме «Восточный». При этом в отношении Калинина возбуждено и второе уголовное дело — о присвоении денежных средств в размере около 10 млн рублей, которые «были обналичены через две фирмы».

Уточняется, что бизнесмен был задержан в Красноярске. На его имущество наложен арест.

ФГУП «ГВСУ № 9» зарегистрировано в городе Железногорске Красноярского края. Входит в структуру министерства обороны РФ. По данным открытых источников, на предприятии работают около двух тысяч человек. Строительное управление занимается объектами Минобороны в Сибирском федеральном округе.

Ранее сообщалось, что красноярский бизнесмен Дмитрий Вишневский попал под суд за растрату 800 млн рублей, предназначенных на строительство объектов космодрома Восточный.

Многочисленные хищения на космодроме «Восточный» следствие продолжает раскрывать на протяжении почти трех лет.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.

Фотография © МИА «Россия сегодня»



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