ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ!

15 июля в Железногорске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку «Продовольственная», которая будет проходить 15 июля с 10.00 до 15.00 на площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:

- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина);

- колбасные изделия, мясные деликатесы;

- сыры, сливочное масло;

- мед, продукция пчеловодства;

- крупы, растительное масло.

Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры.