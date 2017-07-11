ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ!
11.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Наталья Кокорина
15 июля в Железногорске пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку «Продовольственная», которая будет проходить 15 июля с 10.00 до 15.00 на площади «Ракушка».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры.
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