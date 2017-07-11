ПРОФИЛАКТИКА НА ТВ
11.07.17 | Раздел: Цифровое телевидение | Просмотров: 26 | Автор: Галина Процкая
19 июля 2017 года с 02:00 до 11:00 по московскому времени будут проводиться плановые профилактические работы на оборудовании, отвечающем за доставку сигнала на спутники Экспресс АМУ1, Eutelsat 36B, Экспресс-АТ1.
В указанный период вещание всех телеканалов ЗАО «Первый ТВЧ» со спутников будет приостановлено.
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