В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЮРИЙ ЛАТУШКИН
10.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Татьяна Фирсова
Смотрите программу «Открытая студия» и слушайте по городскому радио в четверг, 13 июля
Подготовка к зиме и ремонт дорог, реализация проекта «Цветущий Железногорск», капремонт домов и благоустройство придомовых территорий. Это не все вопросы, которые обсудим с замглавы администрации по ЖКХ Юрием Латушкиным в программе «Открытая студия».
Смотрите прямой эфир на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 13 июля, в 12.30. И слушайте программу по городскому радио в записи в 13,20.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
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В Москве горит торговый центр
Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Идет эвакуация людей из здания. По данным столичного главка МЧС, произошло сильное задымление, передает телеканал РЕН ТВ. На месте работают пожарные.
В НАТО объяснили, что мешает реальным изменениям на Украине
Украинским политикам необходимо избавиться от коррупции для проведения реформ. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его слова передаёт «Пятый канал».
США впервые развернули в Литве комплексы Patriot
США впервые развернули в Литве зенитные комплексы Patriot, это сделано на период учений. Об этом заявили в министерстве обороны республики, сообщает литовский новостной портал 15min.
Siemens подтвердил поставку турбин в Крым
В немецкой компании Siemens подтвердили, что, по крайней мере, две газовые турбины, которые были поставлены в Россию, были перевезены в Крым. Об этом сообщает Reuters.