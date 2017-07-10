В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЮРИЙ ЛАТУШКИН

Смотрите программу «Открытая студия» и слушайте по городскому радио в четверг, 13 июля

Подготовка к зиме и ремонт дорог, реализация проекта «Цветущий Железногорск», капремонт домов и благоустройство придомовых территорий. Это не все вопросы, которые обсудим с замглавы администрации по ЖКХ Юрием Латушкиным в программе «Открытая студия».

Смотрите прямой эфир на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 13 июля, в 12.30. И слушайте программу по городскому радио в записи в 13,20.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.