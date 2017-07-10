СКОРО ЗИМА
Управляющие компании и крупные потребители Железногорска отчитались о подготовке к зиме
С технической точки зрения подготовка к отопительному сезону идет по графику, серьезного отставания нет, отметил глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков, который проводил совещание. А вот собираемость платы за ЖКХ хромает, особенно у частных Управляющих компаний.
По словам главы администрации Сергея Пешкова, 100% сборы за коммунальные услуги только у ТСЖ, затем идут муниципальные предприятия - ЖКХ Подгорный (почти 97%), и ГЖКУ (95%).
До 15 сентября все организации Железногорска обязаны получить паспорта готовности. Жилой фонд должен быть подготовлен к 15 августа.
Вопрос долгов МП ГТЭ перед АО «КрасЭко» в размере 1 млрд 400 млн рублей сейчас рассматривается на уровне правительства Красноярского края, сказал Сергей пешков.
Отметим, что такая задолженность МП ГТЭ ресурсоснабжающей организации складывается из долгов населения - 640 млн, юридических лиц, среди них все федеральные структуры, частные предприниматели, это в общей сложности 300 млн рублей. И долга в 500 млн рублей, который тянется с 2012 года. Тогда РЭК вовремя не утвердила новые тарифы и «Гортеплоэнерго» продавало тепло в два раза дешевле, чем закупало.
Фото Аргументы и факты
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