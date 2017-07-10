ЛУЧШИЕ СПАСАТЕЛИ

Железногорская сборная по пожарно-прикладному спорту входит в топ 11 лучших команд России

С 7 июля в Железногорске стартовали зональные соревнования по пожарно -прикладному спорту

Для участия в состязаниях к нам приехали лучшие спортсмены специальных подразделений пожарной охраны: из Железногорска, Северска, Зеленогорска, Омска, Бийска и других городов. Всего 8 команд.

Спортсмены преодолевали стометровую полосу с препятствиями, состязались в пожарной эстафете, подъеме по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни, установке и подъеме по выдвижной трехколенной лестнице. Сегодня на ст. Труд прошел последний этап: по боевому развертыванию на скорость.

Железногорская команда ФПС №2 ГУ МЧС России показала лучший результат за всю историю соревнований, несмотря на то, что спортсмены получили значительные травмы, рассказал тренер Михаил Овчарук.

Теперь нашу команду ждет Чемпионат России в Перми. Спортсмены отправятся туда в начале августа. А пока им предстоит небольшой отпуск и реабилитация.

Фото Михаил Прудков, Анастасия Совцова