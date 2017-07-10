НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 7 ИЮЛЯ

Крымский полуостров остается излюбленным местом отдыха для туристов из разных регионов Украины.Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Идет эвакуация людей из здания. По данным столичного главка МЧС, произошло сильное задымление, передает телеканал РЕН ТВ. На месте работают пожарные.Украинским политикам необходимо избавиться от коррупции для проведения реформ. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его слова передаёт «Пятый канал».США впервые развернули в Литве зенитные комплексы Patriot, это сделано на период учений. Об этом заявили в министерстве обороны республики, сообщает литовский новостной портал 15min.В немецкой компании Siemens подтвердили, что, по крайней мере, две газовые турбины, которые были поставлены в Россию, были перевезены в Крым. Об этом сообщает Reuters.