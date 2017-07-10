НЕ ШУМИ!
83 человека оштрафованы за нарушение тишины и покоя
На заседаниях административной комиссии ЗАТО Железногорск в первом полугодии 2017 года было рассмотрено 103 протокола о правонарушениях.
83 человека получили штраф за совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих, 6 железногорцев нарушили правила благоустройства, 14 - правила торговли.
Общая сумма штрафов составила 126 500 рублей.
Напоминаем, согласно Закону Красноярского края об административных правонарушениях, в период с 22 часов до 9 часов действия, нарушающие тишину и покой окружающих, использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, установленных на транспортных средствах, балконах или подоконниках, киосках и павильонах, а также на других временных сооружениях, дачных участках - влекут за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей.
Проведение ремонтных работ в жилых помещениях, сопровождающихся нарушением тишины и покоя окружающих, в период с 22 часов до 9 часов, и в воскресенье с 9 до 22 часов - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей.
Исключение составляют аварийно-спасательные, ремонтно-восстановительные и другие неотложные работы, необходимые для обеспечения безопасности граждан или функционирования объектов жизнеобеспечения населения.
Не влечет административного наказания деятельность, нарушающая тишину и покой окружающих в период с 22 часов до 9 часов, связанная со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Фото:Buzuluk-inform.ru
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