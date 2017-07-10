ПОДАЙ ЗАЯВКУ!

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10.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 18 | Автор: Анастасия Совцова

 Cегодня начался прием заявок на ремонт дворов в Железногорске
С 10 июля 2017 года собственники многоквартирных домов могут подать заяку на ремонт дворовой территории.

Благоустройству дворовых территорий подлежат территории прошедшие отбор и включенные в адресный перечень утвержденной Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Дата начала приема заявок на участие в Программу – 10.07.2017, дата окончания приема заявок – 01.08.2017.

Дата окончания приема предложений по включению дворовой территории многоквартирного дома в Программу- 10.08.2017.

Подробнее об участии в программе на сайте:www.admk26.ru 



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